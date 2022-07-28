Лос-Анджелес, США, , 16:38 — REGNUM Компания Universal Pictures представила тизер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом 28 июля пишет «Канобу».

Киллиан Мёрфи в роли Роберта Оппенгеймера Цитата из тизера фильма «Оппенгеймер»

Главную роль в картине исполняет Киллиан Мёрфи — он сыграл американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который в годы Второй мировой войны разрабатывал первые образцы ядерного оружия. Премьера картины запланирована на 21 июля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Кристофер Нолан завершил съёмки «Оппенгеймера». Помимо Мёрфи в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие актёры.

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