Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Компания Universal Pictures представила тизер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом 28 июля пишет «Канобу».

Цитата из тизера фильма «Оппенгеймер» Киллиан Мёрфи в роли Роберта Оппенгеймера

Главную роль в картине исполняет Киллиан Мёрфи — он сыграл американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который в годы Второй мировой войны разрабатывал первые образцы ядерного оружия. Премьера картины запланирована на 21 июля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Кристофер Нолан завершил съёмки «Оппенгеймера». Помимо Мёрфи в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие актёры.