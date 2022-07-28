Москва, , 16:35 — REGNUM В Госдуме расценили как очередной русофобский бред призыв Сената США Госдепу признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

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«Всем, кто голосовал за эту резолюцию, хочется сказать — в зеркало-то давно смотрели? Среди американских сенаторов наверняка были те, кто в свое время выступал в поддержку бандформирований на Кавказе, те, кто одобрял помощь так называемым «умеренным» террористам в Сирии и те, кто восемь лет не хотел замечать укрофашистского террора и геноцида в Донбассе! Это вы, господа, и есть настоящие спонсоры терроризма и кровавых госпереворотов. А никакие не «демократизаторы» и «цивилизаторы», — отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

По его убеждению, если Госдепартамент примет решение пойти на поводу у популистов из Сената, то он распишется в собственной недееспособности как внешнеполитическое ведомство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сенат в США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом в документе указывается, что «ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия».

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