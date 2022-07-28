Волгоград, 28 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписаны после выздоровления три ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в региональном оперативном штабе. продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1729 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Влажная уборка палат

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 227 274 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 218 649 жителей, скончались от осложнений при инфекции 6 896 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализированы 33 человека с подтверждённым COVID-19.