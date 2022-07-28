Оренбург, 28 июля 2022, 16:33 — REGNUM В Оренбурге открылся Центр подготовки членов комиссий и наблюдателей. Центр станет образовательной площадкой, где будет проводиться подготовка членов избирательных комиссий, наблюдателей, журналистов и гражданских активистов к выборам. Преподавателями станут представители ведущих вузов региона. Как подчеркнула председатель ЦИК России Элла Памфилова, образовательная работа Центра повысит доверие избирателей к институту выборов.
Глава ЦИК пожелала, чтобы Центр стал и дискуссионной площадкой, где могло бы формироваться гражданское правосознание молодёжи.
Элла Памфилова отметила, что в работе Центра по выявлению возможных провокаций будет востребован опыт Ассоциации НОМ.
По словам члена СПЧ, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, образовательная деятельность Центра имеет очень серьёзное значение: появляется больше заслонов для дискредитаторов выборов и института общественного наблюдения.
Он также сообщил участникам мероприятия, что НОМ открыт для сотрудничества с Центром и готов оказывать информационно-аналитическую поддержку.
Ректор Оренбургского государственного педагогического университета, депутат Законодательного Собрания региона Светлана Алёшина рассказала, что квалифицированные психологи вуза готовы участвовать в обучении членов избирательных комиссии навыкам стрессоустойчивости.
В мероприятии также приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представители Центра общественного наблюдения, облизбиркома, преподавательского сообщества, молодежных НКО, эксперты НОМ.