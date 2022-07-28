Оренбург, 28 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Оренбурге открылся Центр подготовки членов комиссий и наблюдателей. Центр станет образовательной площадкой, где будет проводиться подготовка членов избирательных комиссий, наблюдателей, журналистов и гражданских активистов к выборам. Преподавателями станут представители ведущих вузов региона. Как подчеркнула председатель ЦИК России Элла Памфилова, образовательная работа Центра повысит доверие избирателей к институту выборов.

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«Очень важно, что Центр будет работать не только для членов избирательных комиссий, но и для наблюдателей. Мы гордимся, что такое событие происходит. Для нас главный критерий эффективности работы — доверие избирателей к выборам», — обратилась к участникам мероприятия Элла Памфилова.

Глава ЦИК пожелала, чтобы Центр стал и дискуссионной площадкой, где могло бы формироваться гражданское правосознание молодёжи.

Элла Памфилова отметила, что в работе Центра по выявлению возможных провокаций будет востребован опыт Ассоциации НОМ.

«НОМ разоблачает тех, кто фабрикует специально задуманные фейки о выборах и мнимые фальсификации. Опыт организации будет полезным для Центра», — отметила глава ЦИК.

По словам члена СПЧ, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, образовательная деятельность Центра имеет очень серьёзное значение: появляется больше заслонов для дискредитаторов выборов и института общественного наблюдения.

«Потенциал в Оренбургской области для качественного мониторинга избирательных кампаний большой. Центр как формат обучения членов комиссий, журналистов, наблюдателей стоит транслировать и в другие регионы страны», — убеждён Александр Брод.

Он также сообщил участникам мероприятия, что НОМ открыт для сотрудничества с Центром и готов оказывать информационно-аналитическую поддержку.

Ректор Оренбургского государственного педагогического университета, депутат Законодательного Собрания региона Светлана Алёшина рассказала, что квалифицированные психологи вуза готовы участвовать в обучении членов избирательных комиссии навыкам стрессоустойчивости.

«Кандидаты, их наблюдатели зачастую втягивают членов избирательных комиссий в провокации на выборах. Мы лично наблюдали это, так как в нашем вузе традиционно располагаются избирательные участки», — обратила внимание Светлана Алёшина.

В мероприятии также приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представители Центра общественного наблюдения, облизбиркома, преподавательского сообщества, молодежных НКО, эксперты НОМ.