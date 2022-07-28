Москва, , 16:33 — REGNUM Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Минпромторгу утвердить перечень работ и услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности для поддержки отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас государственные фонды развития промышленности вправе оказывать финансовую и другую, предусмотренную законодательством, поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности. Вместе с тем, нормативными правовыми актами не установлены услуги, оказываемые государственными фондами развития промышленности в рамках предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.

Принятие законопроекта позволит Минпромторгу России утвердить перечень работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, считают разработчики.

Также в правительстве отметили, что на данный момент в законодательстве субъектов России присутствует ряд различных наименований объектов промышленной и технологической инфраструктуры, по своему существу обладающих признаками парков. Авторы предлагают предусмотреть необходимость соответствия нормативных правовых актов субъектов России, в соответствии с которыми оказывается господдержка управляющих компаний объектов промышленной и технологической инфраструктуры, созданной в форме парков, требованиям федерального законодательства.