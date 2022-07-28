Тамбов, 28 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Тамбовской области 28 июля выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом — на 11 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы два человека. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 775 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 750 пациентов, в том числе 12 — за последние сутки.

За весь период скончались 2446 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.