Москва, , 16:32 — REGNUM Роспотребнадзор пока не видит необходимости в возобновлении ограничительных мер из-за роста заболеваемости COVID-19 в России. Об этом сообщается 28 июля в официальном телеграм-канале ведомства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с распространением новых подвидов штамма «Омикрон» в России действительно наблюдается рост заболеваемости, однако «заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело».

В ведомстве рекомендовали гражданам не забывать о базовых правилах предосторожности, а людям из уязвимых категорий, в том числе имеющим хронические заболевания, — продолжать носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре напомнили и сохраняющейся рекомендации по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.