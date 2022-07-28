Москва, 28 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Роспотребнадзор пока не видит необходимости в возобновлении ограничительных мер из-за роста заболеваемости COVID-19 в России. Об этом сообщается 28 июля в официальном телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с распространением новых подвидов штамма «Омикрон» в России действительно наблюдается рост заболеваемости, однако «заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело».

В ведомстве рекомендовали гражданам не забывать о базовых правилах предосторожности, а людям из уязвимых категорий, в том числе имеющим хронические заболевания, — продолжать носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре напомнили и сохраняющейся рекомендации по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.