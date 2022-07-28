Омск, 28 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Омске разгулялась непогода. По прогнозу синоптиков, в городе ожидаются сильный ливень, крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с и гроза.

ИА REGNUM Ливень

В администрации муниципалитета ИА REGNUM сообщили, что по распоряжению мэра Сергея Шелеста, все силы и средства городских служб жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.

Сейчас в Омске устраняют порывы сетей и отключения электроснабжения, восстанавливают поломанные конструкции и убирают поломанные деревья.

Власти просят омичей по возможности минимизировать пребывание в общественных местах.