Черкесск, 28 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии будут доплачивать из республиканского бюджета медицинским работникам, ставшим участниками программы «Земский доктор». По инициативе главы региона Рашида Темрезова, правительством КЧР был утвержден порядок предоставления единовременной региональной выплаты медицинским работникам в 2022 году.

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«В текущем году в Карачаево-Черкесии, помимо федеральной выплаты, предусмотренной в рамках программы «Земский доктор», врачи получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что получателями этой выплаты станет 21 врач, поехавший работать по договору с минздравом в населенные пункты с численностью проживающих менее 50 тыс. человек.