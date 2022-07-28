Тамбов, 28 июля 2022, 16:30 — REGNUM В Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) благодаря помощи тамбовчан впервые с начала спецоперации заработало электричество. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
28 июля в селе Александровка Новоайдарского района ЛНР восстановили энергоснабжение, которое здесь отсутствовало свыше пяти месяцев. Из-за тяжёлых боёв, которые шли на данной местности, сначала провели разминирование территории, а затем начались восстановительные работы.
Власти отмечают, что тамбовчане активно помогают восстанавливать инфраструктуру в Новоайдарском районе ЛНР. Второй месяц здесь проводится инвентаризация объектов и ведутся ремонтные работы — в частности, к 1 сентября завершится капитальный ремонт Новоайдарской школы.
Он также заверил, что регион будет помогать Донбассу, «пока в этом есть необходимость».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно о включении Максима Егорова в санкционный список Великобритании.
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