Тамбов, , 16:30 — REGNUM В Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) благодаря помощи тамбовчан впервые с начала спецоперации заработало электричество. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

28 июля в селе Александровка Новоайдарского района ЛНР восстановили энергоснабжение, которое здесь отсутствовало свыше пяти месяцев. Из-за тяжёлых боёв, которые шли на данной местности, сначала провели разминирование территории, а затем начались восстановительные работы.

Власти отмечают, что тамбовчане активно помогают восстанавливать инфраструктуру в Новоайдарском районе ЛНР. Второй месяц здесь проводится инвентаризация объектов и ведутся ремонтные работы — в частности, к 1 сентября завершится капитальный ремонт Новоайдарской школы.

«Не раз говорил, но повторю ещё: считаю нашу помощь народным республикам Донбасса человеческим долгом. Там живут русские люди — такие же, как и мы. И сейчас они попали в беду. Это в нашем характере — помогать добрым друзьям, соседям. Рад, что со мной согласны тысячи жителей Тамбовщины, участвующие в сборе гуманитарной помощи. И, конечно, миллионы россиян из всех краёв нашей Родины», — подчеркнул руководитель Тамбовской области Максим Егоров.

Он также заверил, что регион будет помогать Донбассу, «пока в этом есть необходимость».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно о включении Максима Егорова в санкционный список Великобритании.

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