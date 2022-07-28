Пермь, 28 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба главы Прикамья.

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Встреча состоялась 28 июля в Минске во Дворце независимости. Стороны обсуждали вопросы наращивания партнёрства в экономической и социальной сферах.

Махонин констатировал, что взаимодействие с Белоруссией является одним из приоритетных направлений внешнеэкономических и международных связей. Партнёрство в рамках Соглашения о торгово-экономическом, гуманитарном и научно-техническом сотрудничестве они развивают последние шесть лет.

Махонин также отметил, что в условиях нынешних экономических вызовов нужны дополнительные импульсы для консолидации при решении общих задач. «Промышленная кооперация — это та основа, на которую мы должны опираться», — сказал губернатор Прикамья.