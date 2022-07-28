Рязань, 28 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано шесть человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

С начала пандемии инфекция выявлена у 123 447 жителей Рязанской области. Завершили лечение выздоровлением 119 480 человек, в том числе пятеро выписаны за сутки.

В легальной статистике региона от COVID-19 без изменений — 3 416 записей.