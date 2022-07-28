Усинск, Коми, 28 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Усинске буйный пациент разгромил кабинет психиатра, сообщает республиканское управление Росгвардии.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР У психиатра

По данным ведомства, инцидент произошел в наркологическом отделении местной больницы. Пациент разгромил кабинет — уронил шкаф и побил стекла в другом. Врач от нападения не пострадал. Прибывшие на место правоохранители вывели буйного пациента из медучреждения и составили протокол об административном правонарушении.

По решению суда ему назначено наказание в виде ареста сроком на 5 суток.

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