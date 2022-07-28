Москва, 28 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Отступающее подразделение ВСУ было расстреляно 118-й бригадой территориальной обороны, сообщили 28 июля в Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Своих не жалеть

Так, три дня назад, 25 июля, остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попытались уйти из населённого пункта Покровское в ДНР.

Однако по ним ударила своя же тероборона: они были расстреляны, отмечает Минобороны РФ, «боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское».