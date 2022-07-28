Москва, 28 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Стендап-комик Руслан Белый выиграл суд против московского застройщика, у которого он приобрёл две квартиры. Об этом 28 июля пишет телеграм-канал Mash.

Кадр из выступления Руслан Белый

По решению суда, подрядчик будет обязан выплатить Белому штраф, неустойку и компенсацию морального вреда за то, что жилплощади, приобретённые комиком в элитном ЖК, не были сданы вовремя. Общая сумма, которую застройщик выплатит, составляет 3,6 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Руслан Белый приобрёл две квартиры общей площадью более 200 квадратных метров в 2018 и 2019 годах. Согласно плану, дом должен был быть сдан к 2020 году, однако, по словам застройщика, сдачи дома в срок помешал коронавирус.