Рыбинск, Ярославская область,
28 июля 2022, 16:32 — REGNUM В Ярославской области Рыбинск затопило из-за прошедшей грозы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Последствия грозы в Рыбинске
В районах города сейчас затопило дороги, местами нет электричества.
Общественный транспорт Рыбинска после грозы
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Где-то повалены деревья, пострадали и балконы с крышами.
Поваленное дерево в результате грозы в Рыбинске
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Испорченная крыша балкона в Рыбинске после грозы
vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d
Упавшие деревья и вода на улицах создают трудности для проезда.
Поваленное дерево в результате грозы в Рыбинске
vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d