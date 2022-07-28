Рыбинск, Ярославская область, , 16:32 — REGNUM В Ярославской области Рыбинск затопило из-за прошедшей грозы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Последствия грозы в Рыбинске

В районах города сейчас затопило дороги, местами нет электричества.

Общественный транспорт Рыбинска после грозы vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d

Где-то повалены деревья, пострадали и балконы с крышами.

Поваленное дерево в результате грозы в Рыбинске vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d

Испорченная крыша балкона в Рыбинске после грозы vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d

Упавшие деревья и вода на улицах создают трудности для проезда.