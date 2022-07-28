Рыбинск, Ярославская область, 28 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинск затопило из-за прошедшей грозы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Последствия грозы в Рыбинске

В районах города сейчас затопило дороги, местами нет электричества.

vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d Общественный транспорт Рыбинска после грозы

Где-то повалены деревья, пострадали и балконы с крышами.

vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d Поваленное дерево в результате грозы в Рыбинске

vk.com/wall-17 577 887_7 852 674? hash=af0b28d05a78f5390d Испорченная крыша балкона в Рыбинске после грозы

Упавшие деревья и вода на улицах создают трудности для проезда.