Черкесск, , 16:20 — REGNUM Учащиеся 18 школ Карачаево-Черкесии сядут за парты в новом учебном году в отремонтированных школах. Капитальный ремонт в них ведется в рамках регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в КЧР», сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Школа на ремонте Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

«По поручению главы КЧР Рашида Темрезова работы на 18 объектах образования будут завершены до первого сентября текущего года. Капремонт на остальных пяти объектах планируют завершить до конца 2023 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе строят пять школ, в том числе в селе Учкекен на 960 мест, в ауле Адыге-Хабль — на 600 мест, в городе Черкесске (новый корпус школы № 6) — на 400 мест, в ауле Хабез — на 264 места и в ауле Гюрюльдеук — на 165 мест.

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