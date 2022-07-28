Черкесск, 28 июля 2022, 16:20 — REGNUM Учащиеся 18 школ Карачаево-Черкесии сядут за парты в новом учебном году в отремонтированных школах. Капитальный ремонт в них ведется в рамках регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в КЧР», сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Кроме того, в регионе строят пять школ, в том числе в селе Учкекен на 960 мест, в ауле Адыге-Хабль — на 600 мест, в городе Черкесске (новый корпус школы № 6) — на 400 мест, в ауле Хабез — на 264 места и в ауле Гюрюльдеук — на 165 мест.
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