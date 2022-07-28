Москва, 28 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И провели встречу «на полях» заседания СМИД ШОС в Ташкенте, сообщает 28 июля пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Лавров и Ван И отметили динамичное развитие отношений Москвы и Пекина несмотря на непростую геополитическую ситуацию.

«Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации», — указано в сообщении МИД России.

Была подчеркнута ведущая роль ШОС «в построении региональной архитектуры безопасности, отметили значительный конструктивный вклад Организации в процесс поддержания мира и стабильности, обеспечения экономического развития в Евразии».

Кроме того, главы МИД России и Китая обменялись мнениями об основных направлениях деятельности Шанхайской организации сотрудничества, перспективах ее развития и продвижением на международной политической арене.