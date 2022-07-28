Абакан, 28 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Хакасии по данным на 28 июля зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Коэффициент распространения инфекции за семь дней, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 1,1», — уточнили в ведомстве.

Всего в регионе выявлено 88 412 случаев заражения коронавирусом.