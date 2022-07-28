Белгород, 28 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписано с выздоровлением девять ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 63 человека, ещё 277 жителей лечатся амбулаторно.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего в Белгородской области подтверждено 132 210 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 588 жителей, скончались от осложнений 2 282 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 17 новых пациентов.