Москва, , 16:12 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 22 июля составил $567 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

На 15 июля международные резервы страны составляли $565,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,7 млрд, или на 0,3%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за июнь международные резервы России сократились на $3,302 млрд, или на 0,56%.