Анкара,
29 июля 2022, 01:37 — REGNUM Отсутствие отечественных беспилотников приводит Россию к сотрудничеству в этой сфере с Ираном и Турцией. Об этом 27 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Аслан Рубаев.
БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины
Ministry of Defence of Ukraine
Наш военно-промышленный комплекс полностью угроблен. И виновных почему-то не наказывают, а лишь переставляют, осуществляя какие-то рокировки. У нас нет беспилотников, наш ВПК оказался не таким крутым, каким мы его ожидали. Оттуда идут и эти пять месяцев с СВО. Надо сказать, что ошибки крупные, прокололись мы с беспилотниками, не получилось. Выделили огромные деньги, чиновники, вероятно, потратили их на себя. Вот мы и решили сотрудничать в области беспилотников с Ираном и Турцией. Хорошо, что признали, что начинаем. Это лучше. Если у кого-то есть опыт, то давайте его перенимать. Это, конечно, катастрофа для такой страны, как Россия, но хорошо, хоть, что признали, хорошо, что работаем.
Аслан Рубаев
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о заинтересованности России в производстве турецких БПЛА «Байрактар».