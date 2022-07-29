Анкара, , 01:37 — REGNUM Отсутствие отечественных беспилотников приводит Россию к сотрудничеству в этой сфере с Ираном и Турцией. Об этом 27 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Аслан Рубаев.

БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины Ministry of Defence of Ukraine

Аслан Рубаев Наш военно-промышленный комплекс полностью угроблен. И виновных почему-то не наказывают, а лишь переставляют, осуществляя какие-то рокировки. У нас нет беспилотников, наш ВПК оказался не таким крутым, каким мы его ожидали. Оттуда идут и эти пять месяцев с СВО. Надо сказать, что ошибки крупные, прокололись мы с беспилотниками, не получилось. Выделили огромные деньги, чиновники, вероятно, потратили их на себя. Вот мы и решили сотрудничать в области беспилотников с Ираном и Турцией. Хорошо, что признали, что начинаем. Это лучше. Если у кого-то есть опыт, то давайте его перенимать. Это, конечно, катастрофа для такой страны, как Россия, но хорошо, хоть, что признали, хорошо, что работаем.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о заинтересованности России в производстве турецких БПЛА «Байрактар».