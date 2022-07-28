Киев, 28 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Для победы Украине нужна «новая история Второй мировой войны», заявил 28 июля советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире «Украины 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

В контексте спецоперации ВС РФ на Украине украинский чиновник указал на «ошибку» Киева. По его словам, над «русским миром» можно одержать верх, лишь написав свою «историю Второй мировой войны».

Кроме того, он призвал придумать «новую историю» не только для украинских городов, но и для сёл, поскольку существующая якобы «морально устарела».