Чебоксары, , 16:08 — REGNUM В столице Чувашии в честь митрополита Варнавы, который более 40 лет служил в республике и скончался в 2020 году, могут назвать улицу, парк или сквер. Данное решение будет приниматься с учётом мнения жителей, для чего запущен соответствующий опрос. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Митрополит Варнава Cheb-eparhia.ru

В мэрию обратилась инициативная группа с идеей увековечить память митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Владимир Викторович Кедров), который являлся почётным гражданином Чебоксар. Предлагается назвать именем владыки одну из новых улиц города, парк или сквер.

Для выяснения мнения жителей администрация запустила соответствующий опрос на портале «Открытый город», предложив указанные три варианта ответа. Голосование продлится до 18 августа.

Напомним, что в июне 2022 года в Чебоксарах в день памяти митрополита Варнавы открыта комната-музей.

Как сообщало ИА REGNUM, владыка Варнава скончался 1 июня 2020 года в возрасте 89 лет, являясь на тот момент старейшим правящим архиереем Русской православной церкви. За время его 44-летнего служения в Чувашии было восстановлено семь монастырей и духовное училище в Чебоксарах, число православных приходов увеличилось с 35 до 210, открылось свыше 210 приходов, рукоположено около 300 священников и диаконов.

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