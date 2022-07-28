Кемерово, 28 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Власти Кемеровской области продлили действие режима «Повышенная готовность», введённого ранее из-за коронавируса. Это следует из распоряжения, опубликованного 28 июля на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, продлить по 31 августа 2022 года срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки на территории Кемеровской области было выявлено 74 новых носителя коронавируса, 60 человек выписаны с выздоровлением.

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