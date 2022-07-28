Воронеж, 28 июля 2022, 16:05 — REGNUM Полиция Воронежа ведёт розыск неизвестных молодых людей, осквернивших могилы на одном из городских кладбищ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
В Сети появилось видео, на котором подросток справляет нужду на могилу, по некоторым данным, ветерана Великой Отечественной войны, позирует с другим подростком в различных позах на фоне памятников и крестов.
Она уточнила, что по результатам проверки будет дана правовая оценка указанным на видео действиям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре неизвестные вандалы нанесли краску из баллончика на памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны.