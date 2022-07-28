Воронеж, 28 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Полиция Воронежа ведёт розыск неизвестных молодых людей, осквернивших могилы на одном из городских кладбищ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могила

В Сети появилось видео, на котором подросток справляет нужду на могилу, по некоторым данным, ветерана Великой Отечественной войны, позирует с другим подростком в различных позах на фоне памятников и крестов.

«Сотрудниками полиции по факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ проводится проверка, устанавливается место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Она уточнила, что по результатам проверки будет дана правовая оценка указанным на видео действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре неизвестные вандалы нанесли краску из баллончика на памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны.