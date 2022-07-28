Астрахань, , 16:05 — REGNUM В Астраханской области 28 июля выявлены 127 пациентов с коронавирусом — на 20 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 47 человек. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 579 положительных результатов исследования.

114 тыс. 877 человек выписаны после курса лечения, в том числе 24 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 25 человек. Подтвержден один новый летальный случай.