Астрахань, 28 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Астраханской области 28 июля выявлены 127 пациентов с коронавирусом — на 20 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 47 человек. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 579 положительных результатов исследования.

114 тыс. 877 человек выписаны после курса лечения, в том числе 24 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 25 человек. Подтвержден один новый летальный случай.