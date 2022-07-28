Посёлок городского типа Кадый, Костромская область, 28 июля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В селе Завражье, расположенном в Кадыйском районе Костромской области, отремонтировали дом, в котором родился режиссёр Андрей Тарковский. Об этом сообщает администрация региона. Сейчас в нём находится музей.

https://adm44.ru В музее Тарковского

Рабочие обновили кровлю, отремонтировали фасады и внутренние помещения здания, поставили ограждение на территории. Средства на проведение работ выделил областной бюджет.

В дальнейшем музей надеется получить федеральные средства — 1,2 млн рублей на закупку новых витрин и других технических приспособлений для экспонирования личных вещей режиссёра. Заявка об этом находится на рассмотрении в Министерстве культуры. Также на территории учреждения в ближайшее время установят его бюст.