Нур-Султан, , 18:01 — REGNUM Продолжение антироссийской политики в Казахстане может довести страну до распада. Об этом 28 июля заявил в интервью ИА REGNUMисторик и писатель Дмитрий Верхотуров.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению собеседника, антироссийская линии Казахстана видна «невооруженным глазом, поскольку только президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решился на открытый демарш против российской позиции по поводу Украины, а также признания ДНР и ЛНР».

«У Токаева получилось недружественное, открыто противоречащее позиции России выступление на ПМЭФ, причем безо всяких оснований. Еще раз подчеркну — без всякий оснований. Что мы, мало сделали для Казахстана, чтоб он к нам так относился?», — интересуется историк.

Верхотуров задался вопросом, «какую позицию занимает Токаев в действительности?»

«Ответ состоит в том, что столпы казахстанской экономики принадлежат иностранным компаниям, связанным с Европой, в первую очередь, с Великобританией. Вот реальные хозяева Казахстана и Токаева в Европе требуют послушно выполнять, что они велят».

Он уверен, что в случае продолжения антироссийской линии у Казахстана может быть лишь «украинский вариант».

«Слабое правительство, зависимое от западных стран, которое ими толкается в безнадежное противостояние с северным соседом. Безнадежное потому, что сосед этот гораздо мощнее, сильнее и вооружен намного лучше. Потому северный сосед может выбирать, что сделать», — пояснил писатель.

Историк прогнозирует «разделение Казахстана на части».

«Северные регионы, в которых много русских и вообще господство русскоговорящего населения, отделяются. Напрямую или через промежуточный этап в виде, скажем к примеру, «Павлодарско-Семипалатинской народной республики», эти регионы интегрируются в Россию. От Казахстана остается сравнительно небольшая полоска вдоль границы с Узбекистаном, с казахским и казахоговорящим населением, которая будет настолько бедной, что уже не будет представлять никакой угрозы», — подчеркнул он.

Верхотуров пояснил, что «Украина уже научила Россию отличать друзей «на словах» от друзей «на деле».

«Политика вражды к России, ну и к Китаю тоже, приведет Казахстан к краху, к распаду. Как уже привела Украину», — резюмировал он.

Материалы по теме:США хотят ослабить Россию через Туркестан — мнение