Белград, 28 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сербия не является «сателлитом России», а проводит самостоятельную политику. Об этом 28 июля министр иностранных дел Сербии Александр Вулин заявил в ответ на обвинения президента Косово Вьосе Османи, заявившего, что Россия якобы дестабилизирует Балканы «с помощью своего сателлита — Сербии».

mup. gov. rs Глава МИД Сербии Александр Вулин

«Сербия не является ничьим сателлитом. Сербия — суверенное государство, чем Приштина не является, и самостоятельно принимает решения», — подчеркнул глава сербского внешнеполитического ведомства, слова которого приводится на сайте МИД Сербии.

По его словам, Сербия охраняет мир на Балканах.

«А Россия «дестабилизирует» точно также как она «бомбила» нас (речь идёт о бомбардировках силами НАТО Югославии в 1999 году), также как пыталась «отнять» часть территории Сербии, и также как пыталась «аннулировать» Дейтонское мирное соглашение», — указал глава МИД.

Вулин добавил, что «Сербия не является частью антироссийской истерии, и это не значит, что она сателлит», но доказывает, что проводит самостоятельную политику и что она — самостоятельная и суверенная страна, как и ее президент Александр Вучич.