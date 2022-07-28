Донецк, 28 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:50 (совпадает с мск) — н. п. Марьинка (западная) — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.

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