Архангельск, , 15:59 — REGNUM Архангельская область получит грант в размере 100 млн рублей за победу в конкурсе Минпросвещения РФ «Профессионалитет». об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Архангельская область и Ненецкий автономный округ Stasyan117

На эти средства на базе Новодвинского индустриального техникума будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для лесной отрасли. Партнеры кластера — АЦБК, Титан, 25-й Лесозавод, Новодвинская РСК, Архангельский фанерный завод — вложат в его развитие 17 млн рублей. Столько же на эти цели мы предусмотрено в областном бюджете.

«Готовить кадры для ЛПК в новом кластере будем не только из числа студентов Новодвинского техникума, в проект войдут еще 12 учреждений СПО. Наша задача — сформировать современную базу для подготовки кадров, которые точно будут работать в отрасли», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области стали меньше платить начинающим специалистам.