Астана, 28 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Жители Казахстана в июне 2022 года потратили в 2,6 раза меньше средств на приобретение иностранной валюты, чем в том же месяце 2021 года. Об том 28 июля сообщает пресс-служба Национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По данным ведомства, из 91,5 млрд тенге, потраченных на валюту, на 46,4% были приобретены доллары США, на 36,7% — евро, а на 16,4% — рубли.

«В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов за месяц снизились в 4,9 раза (снижение в 3,6 раза от года к году), на покупку российских рублей выросли на 5,7% (снижение в 3,5 раза от года к году) и на покупку евро выросли на 31% (рост на 15,1% от года к году)», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что курс доллара США по итогам июня по отношению к тенге ослаб на 13%. Курс рубля за тот же период снизился на 3% в сравнении с казахстанской валютой.