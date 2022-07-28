Москва, 28 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Политические игры небольших стран, например, таких как Черногория, всегда завязаны на частные коммерческие интересы тех, кто в эти игры играет заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Галина Сорокина.

Arttravel.ru Черногория

«Черногория, как и большинство стран, образовавшихся после развала СССР и в период формирования однополярного мира стремились к более сильному, на тот момент игроку, одновременно не отказываясь от точечных финансовых вливаний, в том числе от России.

Интересно, что, несмотря на полученный в 2010 году статус страны-кандидата на включение в Европейский союз в 2014 году Россия была крупнейшим инвестором в Черногорию. Однако это не помешало Черногории в марте 2014 года присоединиться к санкциям против России.

Возникает вопрос — зачем? Ответ достаточно очевиден: при вступлении в ЕС необходимо подтвердить соответствие страны правилам ЕС по 35 основным пунктам, в числе которых есть такие вопросы как внешние связи и иностранная политика.

Неприсоединение к данным санкциям снизило бы шансы страны не вступление в ЕС. Однако присоединение к санкциям и степень их соблюдения это разные темы. Россия долго не принимала ответные санкции к «дружественной» стране Черногории, но после расширения в 2015 году санкций против России ответные санкции были предприняты.

Неформальное обрубание возможных путей взаимовыгодных отношений продолжилось в 2017 году вступлением Черногории в НАТО. После это шага наивным было полагаться на переориентацию политики страны в сторону России.

Тем более Россия для Черногории не является приоритетным торговым партнером. Но благоприятный инвестиционный климат страны, возможности развития туристической инфраструктуры перевешивал политические риски.

С началом военной операции уровень инвестиций российских граждан в Черногорию опять повысился до рекордных значений. По данным издания Pobjeda, к маю 2022 года размер инвестиций граждан РФ в Черногорию составил 41,6 млн евро. Тем громче прозвучало заявление МВД Черногории о заморозке 44 объектов недвижимости российских граждан, попавших в санкционный список.

Для отношений Черногории — России это заявление уже мало что добавит, но нарушение права частной собственности может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности страны и повлечь за собой отток инвестиций и обрушение рынка недвижимости в стране.

Готова ли Черногория к «заморозке» инвестиционных проектов или опять надеется на помощь Евросоюза? И большой вопрос - на сколько Евросоюз в условиях жесточайшего энергетического кризиса готов помогать третьим странам посмотрим в ближайшие полгода», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России, которые попали под санкции.

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