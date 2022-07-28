Тюмень, , 15:56 — REGNUM В Тюменской области на сегодня не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр». Об этом сообщает информационный центр правительстве региона.

Напомним, в последние три недели в Тюменской области отмечен рост заболеваемости COVID-19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, рост связан с периодом отпусков и распространением новых подвариантов штамма «Омикрон». В основном болеют взрослые, среди общего числа пациентов 12,5% — дети.

В Тюменской области за минувшие сутки на 28 июля зафиксирован 31 выздоровевший и восемь госпитализированных с COVID-19. Коронавирус выявили у 124 тюменцев. Это на 37 человек больше, чем днём ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения подвидом штамма «Омикрон» под названием «Кентавр».

Читайте ранее в этом сюжете: В России выявили семь случаев заражения штаммом коронавируса «Кентавр»