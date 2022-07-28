28 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter интервью украинского президента Владимира Зеленского, в котором он признался, что переживает по поводу ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

Джейн Спай, , 16:34 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не хочет, чтобы ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходил из политики.

Мобилизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

27 июля Зеленский дал интервью TalkTV, на вопрос журналиста Пирса Моргана о том, переживает ли он как украинский президент из-за того, что Джонсон покидает Даунинг-стрит, он дал следующий ответ: «Честно говоря, я переживаю. Я сильно переживаю. Нам бы хотелось видеть как минимум такой же уровень поддержки, потому что мои личные отношения с Борисом увеличили уровень оказываемой Британией поддержки. Британцы были лидерами в оказании помощи. Я знаю, что любой, кто займет эту должность, будет помогать Украине, как это делал Борис. Но я переживаю. Я переживаю, потому что нам нужен хотя бы такой же уровень поддержки, не меньше, потому что наши личные отношения, мои с Борисом, повлияли на оказываемую помощь. Я могу сказать, что он большой друг Украины. Я хотел бы, чтобы он был где-то в политике, в должности, в которой он будет что-то из себя представлять. Я не хочу, чтобы он исчезал, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность он не занимал, он всегда будет с Украиной».

Великобритания является одним из лидеров по поставкам вооружения на Украину, а Борис Джонсон лично неоднократно после начала СВО летал в Киев на встречи с Зеленским.

Некоторые пользователи предположили, что Джонсон ради денег может пойти на многое, даже на визиты на Украину.

«Если господин Зеленский хочет поделиться с господином Джонсоном деньгами, я уверен, Борис будет рад периодически появляться на Украине», — написал @JonquilLucy.

В комментариях также предложили отдать Джонсона Украине, чтобы он там воевал, раз он так любит помогать украинскому народу. Пользователи добавили, что от бывшего премьера пользы британскому населению не будет никакой.

«Он мог бы пойти на фронт на Украине, никто не будет против, я уверен», — прокомментировал @MMcminty.

«Почему Зеленский не хочет его пригласить, чтобы он остался на неопределенный период времени?» — спросил @JillScottdavie1.

«Есть хорошие новости. Я слышал, что Джонсон проходил военную подготовку, так что он может поехать в Донбас и помочь украинским военным совсем скоро», — добавил @rothwell_tim.

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Часть комментаторов напомнили Зеленскому, что решения в Великобритании принимаются не премьер-министром единолично, поэтому его «загадочные» отношения с Джонсоном скорее всего не стали причиной того, что Британия помогала Украине.

«Президент Владимир Зеленский, Великобритания, а не сам Борис, является одним лидеров по оказанию военной и гуманитарной помощи Украине, Великобритания ввела санкции против России. Я надеюсь и ожидаю, что это продолжится вне зависимости от того, кто будет сидеть в Палате общин и кто будет занимать какой пост», — отметил @ambleforth.

Ряд комментаторов всё еще уверены, что Борис Джонсон куплен российским президентом Владимиром Путиным и его отставка была спланирована, в том числе для того, чтобы Зеленский переживал.

«Мы будем больше, чем рады, если ты заберешь его на Украину, но если что, мы предупреждали о его друзьях-КГБшниках», — написал @AndrewGarnett21.

«Этот человек тайно встретился с бывшим агентом КГБ после важнейшего саммита и не может вспомнить, о чем и с кем он разговаривал», — напомнила @AngelaRayner.

«Никто не был так скомпрометирован российскими контрактами во всей Великобритании, как Джонсон, так что Украина должна чувствовать себя спокойнее с его уходом», — отметил @MoonrakerXI.

Некоторые пользователи считают, что Борис Джонсон использовал конфликт на Украине для отмывания денег и скорее всего Зеленский так дорожит «личными отношениями» с Джонсоном и переживает, потому что боится больше никогда не получить «грязных денег».

«Борис, возможно, отмыл миллиарды денег через этого клоуна! И клоун скорее всего получил хороший процент от этого!» — прокомментировал @AmjadMV.

«Конечно, он не хочет, чтобы Джонсон исчезал. Кто еще будет ему дарить миллиарды с нашего нескончаемого денежного дерева наличкой?» — отметил @theanimalinn.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, окончательно он покинет пост 6 сентября, когда будут подведены итоги выборов нового лидера Консервативной партии. Сейчас на пост нового премьер-министра претендуют министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак.

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