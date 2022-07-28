Донецк, 28 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Союзные силы продвинулись на запад от Донецка с северной части Авдеевки, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Mil.ru Тренировки по управлению огнем артиллерии

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В результате неожиданной для противника наступательной операции были уничтожены артиллерийские системы ВСУ, что позволило добиться 20-кратного перевеса по числу выпушенных снарядов по всей протяженности фронта, сообщил он.

Это позволило сократить потери в рядах союзных войск, при этом потери противника исчисляются сотнями, добавил Безсонов.