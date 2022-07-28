Саранск, , 15:52 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 26 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 608 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 69 060 случаев заражения коронавирусом, из них 19 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии накануне попали семь пациентов, за минувшие сутки были госпитализированы восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 16 жителей республики.