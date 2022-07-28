Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В Чувашии по итогам первого полугодия 2022 года к аналогичному уровню прошлого года объём промышленного производства снизился на 1%. Соответствующие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Индекс промышленного производства в январе–июне 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 99%, в том числе в обрабатывающих производствах — 98,6%, водоснабжении и водоотведении — 91,8%, добычи полезных ископаемых – 107,8%, электроэнергетике – 102,2%.

За указанный период в структуре обрабатывающих производств рост зарегистрирован в 9-ти отраслях из 21. Максимальный рост отмечен в металлургии (индекс 176,6%). Также значительно возрос объём производства машин и оборудования (118,7%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (111,7%).

Наибольший спад отмечен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 59,7%), в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (68%), мебельной промышленности (68,6%).

В июне 2022 года по сравнению с маем индекс промышленного производства составил 99%, к июню 2021 года — 95,4%.