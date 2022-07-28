Курск, , 15:51 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

28 июля выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 300 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 355 пациентов, в том числе 10 — за последние сутки.

Всего скончались 2497 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.