Кемерово, , 15:52 — REGNUM В Кемеровской области главный бухгалтер образовательной организации перевела мошеннику более 4,7 млн рублей, оформив для этого 12 кредитов. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Установлено, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он сообщил, что неизвестные пытаются оформить на неё заём. И для «перекрытия кредитного потенциала» ей предложили самой оформить займы, а деньги перевести на «безопасные счета». Женщина оформила 12 кредитов в банках и микрофинансовых организациях на общую сумму более 4,7 миллионов рублей. Все деньги она перевела аферистам, которые после этого перестали выходить на связь.

Сейчас полицейские устанавливают аферистов, возбуждено дело.