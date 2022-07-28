Кемерово, 28 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области главный бухгалтер образовательной организации перевела мошеннику более 4,7 млн рублей, оформив для этого 12 кредитов. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Установлено, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он сообщил, что неизвестные пытаются оформить на неё заём. И для «перекрытия кредитного потенциала» ей предложили самой оформить займы, а деньги перевести на «безопасные счета». Женщина оформила 12 кредитов в банках и микрофинансовых организациях на общую сумму более 4,7 миллионов рублей. Все деньги она перевела аферистам, которые после этого перестали выходить на связь.

Сейчас полицейские устанавливают аферистов, возбуждено дело.