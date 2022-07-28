Йошкар-Ола, , 15:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 июля выздоровели с начала пандемии 43 727 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Подготовка к выходу в «красную зону» Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 904 случая заражения коронавирусом, из них девять — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки и накануне в ковид-стационары региона не был госпитализирован ни один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 пять человек.