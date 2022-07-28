Воронеж, , 15:49 — REGNUM Рост цен на жилую недвижимость наблюдается в Воронежской области, данные об изменении стоимости жилья в регионе во втором квартале 2022 года предоставила ИА REGNUM пресс-служба Воронежстата.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным Воронежстата, во втором квартале 2022 года на первичном рынке жилья Воронежской области стоимость одного квадратного метра общей площади квартир составила 80 222 рубля. На вторичном рынке квадратный метр жилья стоил 72 863 рубля.

По сравнению с первым кварталом 2022 года стоимость нового жилья выросла на 7,8%. Индекс цен на вторичном рынке составил 105,7%. При этом во втором квартале 2021 года на вторичном рынке жилья было зафиксировано снижение цен на 2,1%, цены на новое жильё год назад также росли — на 4,1%.

Добавим, что в Воронежской области в январе–июне 2022 года было введено 852,7 тыс. кв. м жилья, это почти на 43% больше, чем годом ранее.